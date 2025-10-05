Николас Томбасис о критике охлаждающих жилетов: «Команды действовали медленно»

В ФИА ответили на критику охлаждающих жилетов.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что недовольство некоторых пилотов специальной охлаждающей экипировкой на Гран-при Сингапура связано с медленным принятием решений командами.

Со следующего сезона охлаждающий жилет станет обязательным при режиме тепловой угрозы (сейчас от него можно отказаться, получив балласт той же массы) – однако Томбасис допустил, что ФИА может подумать о внесении изменений.

«Я понимаю обеспокоенность пилотов, они недовольны тем, какие ощущения испытывают. Но мы должны защитить спорт от ситуаций наподобие этапа в Катаре [в 2023-м]. Кто может заверить нас в том, что температура не поднимется еще на три градуса?

Мы бы не хотели оказаться в положении, когда новая экипировка не работает должным образом и из-за экстремальных условий приходится отменять гонку. Это был бы худший исход.

Думаю, нужно оказать давление, чтобы системы работали надлежащим образом, чтобы при необходимости люди могли приспособиться к ним.

Почему сейчас возникли проблемы? Это результат медленной работы как со стороны команд, так и со стороны производителя экипировки. Мы продолжали говорить об этом на каждом собрании технического комитета – что им нужно быть готовыми. И некоторые люди – не хочу обобщать – проявили своего рода медлительность при принятии решений.

Так что, когда время пришло, некоторые костюмы и жилеты оказались не совсем удобными. Трубки располагались не совсем в комфортных местах и все в этом духе – некоторым пилотам это не понравилось.

Мы открыты идее сделать жилеты добровольными в следующем году, но прежде мы хотим обсудить с GPDA [Ассоциацией гонщиков Гран-при ] некоторые медицинские заключения и прочее. Мы проведем беседу на основе веских фактов, вместо того чтобы ограничиться простым голосованием на брифинге пилотов», – заявил Томбасис.

Макс Ферстаппен об охлаждающем жилете: «От него нет никакого толка»

