«Ауди» подписала главного механика Ферстаппена
В «Ауди» усилились за счет главного механика Ферстаппена.
Команда «Заубер» (со следующего сезона «Ауди») продолжила усиление состава. В 2026-м к ней присоединится Мэтт Коллер – главный механик Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
Британец работал в «Ред Булл» с 2015 года, а с августа 2022-го возглавлял команду механиков Ферстаппена. Коллер в то время тесно сотрудничал с нынешним руководителем «Заубера» Джонатаном Уитли, который занимал должность спортивного директора в Милтон-Кейнсе.
Ранее к моторному подразделению «Ауди» присоединились инженеры «Феррари» Вольфф Циммерман и Ларс Шмидт, у которых был опыт работы с текущим шефом немецкого проекта Маттиа Бинотто в Скудерии.
Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»
The Race
