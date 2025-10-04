«Ауди» подписала главного механика Ферстаппена

В «Ауди» усилились за счет главного механика Ферстаппена.

Команда «Заубер» (со следующего сезона «Ауди») продолжила усиление состава. В 2026-м к ней присоединится Мэтт Коллер – главный механик Макса Ферстаппена в «Ред Булл ».

Британец работал в «Ред Булл» с 2015 года, а с августа 2022-го возглавлял команду механиков Ферстаппена. Коллер в то время тесно сотрудничал с нынешним руководителем «Заубера » Джонатаном Уитли, который занимал должность спортивного директора в Милтон-Кейнсе.

Ранее к моторному подразделению «Ауди» присоединились инженеры «Феррари» Вольфф Циммерман и Ларс Шмидт, у которых был опыт работы с текущим шефом немецкого проекта Маттиа Бинотто в Скудерии.

