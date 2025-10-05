Тото Вольфф: «Расселл и «Мерседес» оказались доминирующей комбинацией пилота и машины»
Вольфф доволен выступлением «Мерседеса» в Сингапуре.
Руководитель «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Сингапура, где Джордж Расселл одержал победу, а Кими Антонелли приехал 5-м.
«На бумаге Сингапур казался для нас сложным этапом из-за температур, но Расселл и «Мерседес» оказались доминирующей комбинацией пилота и машины.
Не знаю, сумеем ли мы повторить такой результат в следующих уик-эндах, ведь с этими машинами и граунд-эффектом трудно что-то предсказать.
Антонелли тоже хорошо справился, когда обогнал [Шарля] Леклера. Он идеально использовал педаль тормоза. Данные говорят, что справиться лучше было невозможно. Он продолжает прогрессировать», – отметил Вольфф.
Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости