Тото Вольфф: «Расселл и «Мерседес» оказались доминирующей комбинацией пилота и машины»

Вольфф доволен выступлением «Мерседеса» в Сингапуре.

Руководитель «Мерседеса » подвел итоги Гран-при Сингапура, где Джордж Расселл одержал победу, а Кими Антонелли приехал 5-м.

«На бумаге Сингапур казался для нас сложным этапом из-за температур, но Расселл и «Мерседес» оказались доминирующей комбинацией пилота и машины.

Не знаю, сумеем ли мы повторить такой результат в следующих уик-эндах, ведь с этими машинами и граунд-эффектом трудно что-то предсказать.

Антонелли тоже хорошо справился, когда обогнал [Шарля] Леклера. Он идеально использовал педаль тормоза. Данные говорят, что справиться лучше было невозможно. Он продолжает прогрессировать», – отметил Вольфф .

