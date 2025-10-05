Фернандо Алонсо об Аджаре: «В некоторых гонках нужно понимать, когда стоит бороться, а когда нет»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что в целом остался доволен своей скоростью.
Также Алонсо отметил, что Изак Аджар зря до последнего сопротивлялся, пытаясь не дать Алонсо себя обогнать, хотя ему приходилось справляться с неполадками в работе двигателя.
«Хорошая гонка, шины «софт» работали лучше, чем ожидалось – дольше держались на дистанции, обеспечивали хорошую скорость. Благодаря лучшему сцеплению машины с трассой мне в итоге удалось совершить несколько обгонов.
Что касается обгона Аджара, то в некоторых гонках нужно понимать, когда стоит бороться, а когда нет. Хотя все в любом случае гоняют в свое удовольствие, да и никакого контакта при обгоне не случилось. У «Рейсинг Буллз» очень быстрая машина, но не так много очков. Но это их проблема, а не моя», – рассказал Алонсо.
«Приз герою!», «Без тормозов норм гоняться?» Алонсо спас «Ф-1» от скуки в Сингапуре