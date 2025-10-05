Фернандо Алонсо об Аджаре: «В некоторых гонках нужно понимать, когда стоит бороться, а когда нет»

Алонсо высказался об обороне Аджара.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Сингапура , отметив, что в целом остался доволен своей скоростью.

Также Алонсо отметил, что Изак Аджар зря до последнего сопротивлялся, пытаясь не дать Алонсо себя обогнать, хотя ему приходилось справляться с неполадками в работе двигателя.

«Хорошая гонка, шины «софт» работали лучше, чем ожидалось – дольше держались на дистанции, обеспечивали хорошую скорость. Благодаря лучшему сцеплению машины с трассой мне в итоге удалось совершить несколько обгонов.

Что касается обгона Аджара, то в некоторых гонках нужно понимать, когда стоит бороться, а когда нет. Хотя все в любом случае гоняют в свое удовольствие, да и никакого контакта при обгоне не случилось. У «Рейсинг Буллз » очень быстрая машина, но не так много очков. Но это их проблема, а не моя», – рассказал Алонсо.

«Приз герою!», «Без тормозов норм гоняться?» Алонсо спас «Ф-1» от скуки в Сингапуре