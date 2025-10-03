Габриэл Бортолето: «Ферстаппен выигрывает в «Ф-1» – почему бы ему не побеждать в GT3? Я не удивлен»

Бортолето не удивил триумф Ферстаппена на «Нордшляйфе».

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето прокомментировал победу коллеги из «Ред Булл » Макса Ферстаппена в первой гонке GT3 на культовом треке «Нордшляйфе».

«Я не удивлен. Он выигрывает в «Ф-1» – почему бы ему не побеждать в GT3?

Разумеется, это разные категории, но, полагаю, он уже неофициально побил рекорд «Нордшляйфе». Я ожидал, что он здорово выступит в гонке – так и вышло.

Не только он, но и его напарник, мой хороший друг Крис Лалхэм. Он перешел из симрейсинга в реальный автоспорт – это потрясающе. Его выступления очень впечатляют», – заявил бразилец перед Гран-при Сингапура.

Габриэл признался, что хотел бы сам поучаствовать в гонках GT3:

«С удовольствием. Я определенно хочу попробовать в будущем. Не сейчас – я только присоединился к «Ф-1» и хочу провести длительную и, надеюсь, успешную карьеру.

Но, безусловно, однажды я хотел бы разделить машину с ним, может, с Фернандо [Алонсо] тоже. Было бы очень классно выступить с ними в подобной гонке, получить новый опыт».

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»

Джордж Расселл о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «В «Ф-1» все ему немного завидуют»