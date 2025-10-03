Льюис Хэмилтон о недопонимании с Леклером в Баку: «Поговорил с Шарлем. Такого больше не произойдет»
Хэмилтон обсудил с Леклером инцидент в Баку.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что обсудил с напарником Шарлем Леклером недопонимание на Гран-при Азербайджана.
В Баку Хэмилтон получил приказ вернуть монегаску позицию. Перед финишем британец замедлился, но недостаточно сильно, из-за чего сохранил место впереди.
«Я поговорил с Шарлем. Все в порядке. Разговор прошел отлично, и да, мы поработали над процессом коммуникации, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет. И этого больше не произойдет», – сказал Хэмилтон.
Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости