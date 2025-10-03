Льюис Хэмилтон о недопонимании с Леклером в Баку: «Поговорил с Шарлем. Такого больше не произойдет»

Хэмилтон обсудил с Леклером инцидент в Баку.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что обсудил с напарником Шарлем Леклером недопонимание на Гран-при Азербайджана .

В Баку Хэмилтон получил приказ вернуть монегаску позицию. Перед финишем британец замедлился, но недостаточно сильно, из-за чего сохранил место впереди.

«Я поговорил с Шарлем. Все в порядке. Разговор прошел отлично, и да, мы поработали над процессом коммуникации, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет. И этого больше не произойдет», – сказал Хэмилтон.

