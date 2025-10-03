Шарль Леклер о шансах выиграть первую гонку в 2025-м: «Никогда не говори никогда»

Леклер допустил, что «Феррари» сможет одержать первую победу в 2025-м.

Пилот «Феррари » оценил шансы команды одержать первую победу в сезоне-2025.

«К сожалению, «Макларен» очень силен, когда становится тепло. По сравнению с нашими основными соперниками мы можем оказаться довольно быстрыми. Думаю, у нас есть шансы победить «Мерседес » в оставшихся гонках. Но вряд ли нам удастся опередить «Макларен ».

Но никогда не говори никогда. Очень хочу посмотреть, где мы окажемся в этот уик-энд. Возможно, у нас будет еще один шанс в Вегасе, где с трассой происходит много странного: износ шин и прочее могут сильно повлиять на гонку. Возможно, там у нас тоже будет возможность – но очень небольшая», – сказал Леклер .

