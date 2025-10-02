Оливер Бермэн: «Этап в Баку – это пример очень тяжелого уик-энда. Так бывает»

Бермэн спокойно воспринял неудачу в Баку.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн рассказал, что ошибка в квалификации к Гран-при Азербайджана не скажется на его подходе.

Из-за небольшой ошибки Бермэн, который демонстрировал очень высокий темп, попал в аварию во втором сегменте и в итоге не сумел заработать очки в гонке.

«С момента возвращения с летнего перерыва мой уровень выступлений был весьма хорош. Я в целом очень неплохо проводил гоночные уик-энды. Но этап в Баку – это пример очень тяжелого уик-энда. Хотя когда такое случается, ты можешь извлечь из этого урок и пользу.

При этом я бы все равно вряд ли стал бы менять свой подход в той квалификации, поскольку не считаю, что они был неправильным. Скорее это был вопрос невезения в текущих условиях и разницы в пару сантиметров», – рассказал Бермэн.

