Ландо Норрис о гонке Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Выиграв четыре титула ты имеешь право делать то, что тебе нравится»

Норрис высказался о победе Ферстаппена в гонке GT3.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис не сомневается, что Макс Ферстаппен постарается навязать ему и Оскару Пиастри борьбу за победу в чемпионате.

Также Норриса спросили, что он думает о победном выступлении Макса в гонке на «Нордшляйфе».

«Ферстаппен, безусловно, является претендентом [на победу в чемпионате]. Несколько недель назад в «Ред Булл » подготовили несколько обновлений болида, которые, судя по всему, вывели их на один уровень с «Маклареном». Так что мы ждем плотной борьбы, особенно против Макса».

Что касается гонки Макса на «Нордшляйфе» – это классно. Макс может делать все, что хочет. После того, как выиграл четыре чемпионских титула, ты имеешь право делать то, что тебе нравится», – рассказал Норрис.

