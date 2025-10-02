0

Изак Аджар о соцсетях: «Я совсем не ради этого пришел в «Формулу-1»

Аджар рассказал о своем отношении к соцсетям.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар отметил, что не очень любит участвовать в создании медиаконтента в соцсетях для «Ред Булл». И что он в целом относится к этой сфере не слишком хорошо.

По словам француза, на съемках с «Ред Булл» он порой отказывается делать какие-то вещи, если считает их бессмысленными.

«Не считаю популярность в соцсетях каким-то достижением. Я совсем не ради этого пришел в «Формулу-1». Меня волнует только то, успешно ли я выступаю.

Иногда [участвуя в создании медиаконтента с «Ред Булл»] я просто доверяю ребятам, которые стоят за камерой. Потому что сам я понятия не имею, что в тот момент происходит на съемках. Иногда все выходит весьма забавным образом. А иногда нет – и в голове возникает мысль: «Ребята, а какого черта здесь вообще происходит?»

Так что да, иногда я отказываюсь делать какие-то вещи на таких съемках, просто потому что происходящее не кажется мне правильным», – рассказал Аджар.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
