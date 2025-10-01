Албон пожертвует на благотворительность «морской» шлем для Гран-при Сингапура. Средства пойдут на помощь детям в Таиланде

Албон представил особый шлем, который использует ради помощи детям.

Тайский пилот «Уильямса » Алекс Албон показал «морской» шлем, в котором выступит на предстоящем Гран-при Сингапура .

Дизайн создан художницей Карлоттой Фрайер.

Гонщик сообщил, что шлем будет продан на благотворительном аукционе, организованном совместно с ЮНИСЕФ. Собранные средства пойдут на помощь детям в Таиланде.

Фото: соцсети Алекса Албона