  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)
0

Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)

Стал известен план Форнароли по попаданию в «Ф-1».

Пилот «Формулы-2» Леонардо Форнароли заявлял, что ведет переговоры с командами «Формулы-1».

Итальянец, завоевавший титул в «Формуле-3» в 2024-м, лидирует во второй «формуле» в дебютный сезон.

В «Ф-1» остались вакансии в «Рейсинг Буллз» и «Альпин», однако, по информации GPblog, «Ред Булл» не заинтересован в Форнароли, а французы будут выбирать между Франко Колапинто, Джеком Дуэном и Паулем Ароном.

Утверждается, что Лео планирует стать пилотом по развитию и резервным в одной из команд «Ф-1» в 2026 году, после чего обеспечить себе место на решетке в 2027-м. Наиболее логичным издание называет потенциальное сотрудничество Форнароли с «Ауди» или «Кадиллаком».

Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoФормула-2
Пауль Арон
logoФормула-3
logoАуди
logoФормула-1
Кадиллак
возможные переходы
logoДжек Дуэн
logoФранко Колапинто
Леонардо Форнароли
logoАльпин
logoРейсинг Буллз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Спекуляции об Антонелли в «Альпин» или «Уильямсе» – чушь. Кими останется в «Мерседесе», 100 процентов»
сегодня, 10:27
«Ф-1» о трассах, на которых побеждал Ферстаппен: «Никто не идеален»
4сегодня, 10:00Фото
Титул Ферстаппена в 2025-м станет «величайшим камбэком всех времен», заявил Марко: «Победа в Баку возродила надежду»
19сегодня, 09:38
Лиам Лоусон о возвращении в «Рейсинг Буллз»: «Мекьес фантастически себя проявил. Лоран хорошо понимает пилотов, ему не все равно»
сегодня, 09:00
Алексей Попов о повторении сезона-2007: «Райкконену помогал Масса. Похоже на Цуноду/Лоусона?»
11сегодня, 08:25
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Сингапура
1сегодня, 07:30
Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то сможет проехать «24 часа Ле-Мана» с отцом Йосом»
6вчера, 18:54
Тото Вольфф: «Цель «Мерседеса» – сохранить второе место в Кубке конструкторов»
3вчера, 18:27
Гельмут Марко: «На «Нордшляйфе» Ферстаппен оторвался на минуту от других. В «Ф-1» он делает то же самое»
8вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
вчера, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
вчера, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото