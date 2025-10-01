Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)
Стал известен план Форнароли по попаданию в «Ф-1».
Пилот «Формулы-2» Леонардо Форнароли заявлял, что ведет переговоры с командами «Формулы-1».
Итальянец, завоевавший титул в «Формуле-3» в 2024-м, лидирует во второй «формуле» в дебютный сезон.
В «Ф-1» остались вакансии в «Рейсинг Буллз» и «Альпин», однако, по информации GPblog, «Ред Булл» не заинтересован в Форнароли, а французы будут выбирать между Франко Колапинто, Джеком Дуэном и Паулем Ароном.
Утверждается, что Лео планирует стать пилотом по развитию и резервным в одной из команд «Ф-1» в 2026 году, после чего обеспечить себе место на решетке в 2027-м. Наиболее логичным издание называет потенциальное сотрудничество Форнароли с «Ауди» или «Кадиллаком».
Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»
