Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)

Стал известен план Форнароли по попаданию в «Ф-1».

Пилот «Формулы-2» Леонардо Форнароли заявлял, что ведет переговоры с командами «Формулы-1».

Итальянец, завоевавший титул в «Формуле-3» в 2024-м, лидирует во второй «формуле» в дебютный сезон.

В «Ф-1» остались вакансии в «Рейсинг Буллз » и «Альпин », однако, по информации GPblog, «Ред Булл » не заинтересован в Форнароли, а французы будут выбирать между Франко Колапинто, Джеком Дуэном и Паулем Ароном.

Утверждается, что Лео планирует стать пилотом по развитию и резервным в одной из команд «Ф-1» в 2026 году, после чего обеспечить себе место на решетке в 2027-м. Наиболее логичным издание называет потенциальное сотрудничество Форнароли с «Ауди » или «Кадиллаком».

Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»