Тото Вольфф: «Спекуляции об Антонелли в «Альпин» или «Уильямсе» – чушь. Кими останется в «Мерседесе», 100 процентов»

Вольфф назвал «чушью» слухи об уходе Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф однозначно высказался о будущем новичка немецкой команды Андреа Кими Антонелли .

«Спекуляции об «Альпин » и «Уильямсе » – полная чушь. Он останется здесь в 2026-м, 100 процентов», – заявил босс в эфире итальянского Sky.

