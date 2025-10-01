  • Спортс
0

Тото Вольфф: «Спекуляции об Антонелли в «Альпин» или «Уильямсе» – чушь. Кими останется в «Мерседесе», 100 процентов»

Вольфф назвал «чушью» слухи об уходе Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф однозначно высказался о будущем новичка немецкой команды Андреа Кими Антонелли.

«Спекуляции об «Альпин» и «Уильямсе» – полная чушь. Он останется здесь в 2026-м, 100 процентов», – заявил босс в эфире итальянского Sky.

Тото Вольфф: «Если собрать состав из Расселла и Ферстаппена, можно получить ситуацию вроде той, что была у «Макларена» с Простом и Сенной»

Тото Вольфф о контракте Расселла: «Главное решить вопрос до начала предсезонных тестов – иначе придется сажать за руль «Мерседеса» кого-то другого»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
