Тото Вольфф: «Спекуляции об Антонелли в «Альпин» или «Уильямсе» – чушь. Кими останется в «Мерседесе», 100 процентов»
Вольфф назвал «чушью» слухи об уходе Антонелли.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф однозначно высказался о будущем новичка немецкой команды Андреа Кими Антонелли.
«Спекуляции об «Альпин» и «Уильямсе» – полная чушь. Он останется здесь в 2026-м, 100 процентов», – заявил босс в эфире итальянского Sky.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
