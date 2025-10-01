Алексей Попов о повторении сезона-2007: «Райкконену помогал Масса. Похоже на Цуноду/Лоусона?»

Попов считает нелогичными сравнения Ферстаппена-2025 и Райкконена-2007.

Кими Райкконен , выступавший за «Феррари», на финише сезона-2007 опередил пилотов «Макларена» Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо .

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл две последние гонки в этом году и отстает от лидера «Формулы-1» Оскара Пиастри на 69 баллов, от его напарника по «Макларену » Ландо Норриса – на 44.

Комментатор Алексей Попов заявил, что нидерландец по-прежнему далек от борьбы за пятый титул подряд.

«На мой взгляд, аргумент про Кими и пару Фернандо-Льюис в 2007-м подходит не очень.

Потому что там: а) Кими не отставал настолько!

б) «Феррари» не так уступала «Макларенам».

в) Алонсо и Хэмилтон действительно жестко (а не папайя-рулз) рубились между собой.

Но главное: г) Райкконену помогал Масса. Он реально ехал в том же темпе и отнимал очки у соперников. Возьмите общий зачет: Кими 110, Льюис 109, Фернандо 109, а Фелипе – 94.

Похоже на Юки [Цуноду]/Лиама [Лоусона]? Не «ура, попал в третий сегмент и набрал два очка», а выигрывал гонки. Да даже в финале в Бразилии – не финишируй Масса вторым, впереди «Макларенов» – и все, не быть Кими чемпионом.

Поэтому в пятый титул Макса верится с трудом. Для этого «Ред Булл» должен на постоянной основе поехать на уровне «Макларена». Ландо и Оскар должны жестоко и неоднократно забороться друг с другом. А главное, Цунода должен регулярно отбирать очки у Норриса с Пиастри. И только если все три (!) этих условия сработают, Макс сможет реально побороться за пятый чемпионат подряд. Кто-то всерьез в это верит?» – написал эксперт.

