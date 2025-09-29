Шарль Леклер: «Уверен, Ферстаппен будет использовать любой шанс в борьбе за титул»

Леклер оценил шансы Ферстаппена выиграть титул.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер отметил, что Максу Ферстаппену удалось вернуться в борьбу за победу в чемпионате, и что у него есть шансы обойти гонщиков «Макларена».

«Уверен, Макс будет использовать любой шанс. Как мне кажется, в «Ред Булл» сделали большой шаг вперед в работе с болидом, и теперь «Ред Булл» выступает на очень высоком уровне.

Да, последние два гоночных уик-энда прошли для «Макларена» не слишком гладко. Так что я не думаю, что мы можем говорить о новом доминировании «Ред Булл». Мне кажется, сейчас «Макларен » и «Ред Булл » очень близки по скорости, просто Макс выступает лучше своих соперников», – рассказал Леклер.

