Шарль Леклер: «Уверен, Ферстаппен будет использовать любой шанс в борьбе за титул»
Леклер оценил шансы Ферстаппена выиграть титул.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что Максу Ферстаппену удалось вернуться в борьбу за победу в чемпионате, и что у него есть шансы обойти гонщиков «Макларена».
«Уверен, Макс будет использовать любой шанс. Как мне кажется, в «Ред Булл» сделали большой шаг вперед в работе с болидом, и теперь «Ред Булл» выступает на очень высоком уровне.
Да, последние два гоночных уик-энда прошли для «Макларена» не слишком гладко. Так что я не думаю, что мы можем говорить о новом доминировании «Ред Булл». Мне кажется, сейчас «Макларен» и «Ред Булл» очень близки по скорости, просто Макс выступает лучше своих соперников», – рассказал Леклер.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
