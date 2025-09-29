  • Спортс
  • Босс «Ауди»: «У нас в команде никто не мечтает о победах в первый сезон. Мы на стадии формирования»
В «Ауди» отметили, что не рассчитывают на победы в «Ф-1» в 2026-м.

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер поделился мнением о перспективах команды в дебютном сезоне в «Ф-1».

«Думаю, у нас хорошее стартовое положение. Я хочу сказать, что следующий год – важный момент. Это самые крупное изменение регламента за все время. У нас новая силовая установка, совершенно новая, и полностью новые правила касательно шасси. Это самые крупные изменения в «Ф-1».

Никто не знает, где окажется. Но в нашем случае никто и не мечтает о победах [в первый сезон]. Мы находимся на стадии формирования.

Маттиа [Бинотто] и Джонатан [Уитли] великолепно справляются, набирая в нашу команду таланты. Но если посмотреть на наши размеры, то наши организационные мощности составляют 2/3 от возможностей лучших команд. У нас около 700 человек, а у топ-команд – 1100», – заявил Делльнер.

Босс «Ауди»: «Скептически относился к участию в «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Independent
logoФормула-1
logoМаттиа Бинотто
Джонатан Уитли
logoАуди
