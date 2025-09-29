Босс «Ауди»: «Скептически относился к участию в «Ф-1»
Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер признал, что был против прихода в «Формулу-1».
Делльнер возглавил компанию в 2023 году.
«Когда я был главой стратегического отдела «Фольксвагена», то я довольно скептически относился к участию в «Ф-1».
А затем я пришел в «Ауди», и когда был решен ряд вопросов, мы выделили время для того, чтобы проанализировать свое положение. И команда убедила меня, что «Формула-1» – верное направление.
Но мы взглянули на всю ситуацию и поняли, что наш подход оказался недостаточно сильным. А в «Ф-1» есть только два пути: либо ты делаешь все правильно, либо уходишь. Нельзя пройти половину пути, ведь это означает оказаться позади.
Поэтому мы решили ускорить процесс взятия 100% контроля над «Заубером». Мы привлекли катарцев в качестве сильных партнеров и создали команду с [главой проекта] Маттиа Бинотто и [руководителем] Джонатаном Уитли – двумя сильными лидерами «Ф-1» в своих областях.
Насчет Нико Хюлькенберга все было уже решено, когда я пришел. И тогда мы решили проявить смелость и взять молодого пилота. Думаю, мы подписали лучшего новичка [Габриэла Бортолето]. Он невероятный талант и вместе с тем очень трудолюбив», – сказал Делльнер.
«Кадиллак» подписал экс-босса «Ауди» в «Ф-1» (Motorsport Magazin)