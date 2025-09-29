Босс «Ауди»: «Скептически относился к участию в «Ф-1»

Глава «Ауди» рассказал, что изначально был против участия в «Ф-1».

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер признал, что был против прихода в «Формулу-1».

Делльнер возглавил компанию в 2023 году.

«Когда я был главой стратегического отдела «Фольксвагена», то я довольно скептически относился к участию в «Ф-1».

А затем я пришел в «Ауди», и когда был решен ряд вопросов, мы выделили время для того, чтобы проанализировать свое положение. И команда убедила меня, что «Формула-1 » – верное направление.

Но мы взглянули на всю ситуацию и поняли, что наш подход оказался недостаточно сильным. А в «Ф-1» есть только два пути: либо ты делаешь все правильно, либо уходишь. Нельзя пройти половину пути, ведь это означает оказаться позади.

Поэтому мы решили ускорить процесс взятия 100% контроля над «Заубером ». Мы привлекли катарцев в качестве сильных партнеров и создали команду с [главой проекта] Маттиа Бинотто и [руководителем] Джонатаном Уитли – двумя сильными лидерами «Ф-1» в своих областях.

Насчет Нико Хюлькенберга все было уже решено, когда я пришел. И тогда мы решили проявить смелость и взять молодого пилота. Думаю, мы подписали лучшего новичка [Габриэла Бортолето ]. Он невероятный талант и вместе с тем очень трудолюбив», – сказал Делльнер.

