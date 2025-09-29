  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер: «Думаю, повышение Антонелли в «Мерседес» не входило в планы Вольффа»
Гюнтер Штайнер: «Думаю, повышение Антонелли в «Мерседес» не входило в планы Вольффа»

Штайнер прокомментировал переход Антонелли в «Ф-1».

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, пожалеет ли Тото Вольфф о быстром повышении Кими Антонелли в «Мерседес».

«Думаю, это не входило в планы Тото. Мне кажется, он собирался оставить Кими в «Ф-2» еще на год, но когда Льюис [Хэмилтон] ушел в «Феррари», то встал вопрос: что делать дальше?

Не получится взять какого-либо пилота на год, чтобы потом посадить на его место Кими. Думаю, Тото решил рискнуть, взяв Кими в «Ф-1» в этом году. Второй год в «Ф-2» позволил бы Антонелли стать чуть более зрелым, ведь когда он пришел в «Ф-1», ему было всего 18 лет. Сейчас уже 19», – отметил Штайнер.

Вы выбрали новичка года в «Ф-1»: это будущий напарник Ферстаппена?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sports Mole
