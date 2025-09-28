  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»
0

Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»

В ФИА высказались о потенциальном увеличении числа спринтов.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал планы руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали расширить количество спринтов в календаре.

Ожидается, что серия внесет изменения в 2027 году.

«С коммерческой точки зрения я понимаю его позицию. Стефано – хороший друг, мы говорим пять раз в неделю. Но я всегда учитываю дополнительную нагрузку на наших людей. Они и так много путешествуют – а большое количество гонок очень утомляет.

Также нужно спросить себя, хорошо ли это для команд. Здесь много разных интересов. Если фокусироваться только на спортивной составляющей, то можно столкнуться с коммерческими проблемами и наоборот. Обе части должны быть сбалансированы», – сказал Сулайем.  

Стефано Доменикали: «За исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды»
  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoСтефано Доменикали
logoФИА
logoФормула-1
logoМохаммед бен Сулайем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»
2 минуты назад
Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»
6 минут назад
Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
127 минут назад
Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»
сегодня, 13:15
Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»
сегодня, 13:12
Зак Браун о Хорнере: «Ф-1» нужны разные характеры. Такой эффект в стиле Netflix»
сегодня, 12:40
Йос Ферстаппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли
1сегодня, 12:38
Педро Акоста: «Титул Маркеса в MotoGP – величайшее возвращение в истории спорта»
сегодня, 12:14
Жак Вильнев: «До сих пор не понимаю, почему Палоу не в «Ф-1». Бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?»
1сегодня, 11:53
MotoGP. Марк Маркес: «Это была борьба Марка против Марка. Я сражался, сражался и снова победил. Я в мире с собой»
3сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19