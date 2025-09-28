Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»

В ФИА высказались о потенциальном увеличении числа спринтов.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал планы руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали расширить количество спринтов в календаре.

Ожидается, что серия внесет изменения в 2027 году.

«С коммерческой точки зрения я понимаю его позицию. Стефано – хороший друг, мы говорим пять раз в неделю. Но я всегда учитываю дополнительную нагрузку на наших людей. Они и так много путешествуют – а большое количество гонок очень утомляет.

Также нужно спросить себя, хорошо ли это для команд. Здесь много разных интересов. Если фокусироваться только на спортивной составляющей, то можно столкнуться с коммерческими проблемами и наоборот. Обе части должны быть сбалансированы», – сказал Сулайем.

