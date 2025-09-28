  • Спортс
Зак Браун о Хорнере: «Ф-1» нужны разные характеры. Такой эффект в стиле Netflix»

Браун поделился мнением о Хорнере.

Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал слухи о возможном возвращении бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в паддок «Ф-1».

«Думаю, у него была блестящая карьера в «Формуле-1». Его результаты – это множество титулов в личном и командном зачете.

Когда ты попадаешь в этот спорт, то [понимаешь], что не все здесь лучшие друзья. У людей разные характеры, так что хотя, возможно, мы не так уж часто могли посидеть за чашкой чая, как говорится у нас в Англии, в этом виде спорта нужны разные характеры.

Думаю, это придает спорту привлекательность. Такой эффект в стиле Netflix: яркая жизнь за пределами трассы. Наш спорт уникален тем, что здесь увлекательна не только борьба на поле, но и за его пределами.

Здесь мало пилотов и руководителей, так что, думаю, фанаты знают нас всех. С некоторым с пит-лейн я дружу, с некоторыми – нет. Но именно это и делает спорт увлекательным и искренним», – сказал Браун.

Переход в «Хаас» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Хорнера (Daily Mail)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
