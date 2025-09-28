Комбинезон Михаэля Шумахера с Гран-при Венгрии 2000 года был продан на аукционе за 95 650 евро

Гоночный комбинезон Шумахера продали на аукционе.

Гоночный комбинезон Михаэля Шумахера был продан на онлайн-аукционе Bonhams Cars при сотрудничестве с The Schumacher Lounge (премиальной зоной в Монце, которая посвящена семикратному чемпиону).

В данной экипировке Шумахер принял участие в Гран-при Венгрии 2000 года, где стартовал с поула, но приехал вторым позади пилота «Макларена» Мика Хаккинена.

За комбинезон заплатили 95 650 евро.

Также были проданы еще один комбинезон Шумахера, в котором он выступал за «Бенеттон » в 1995-м (за 61 360 евро), и подписанная реплика шлема Михаэля 2003 года (за 11 520 евро).

Часть с вырученных средств будет направлена благотворительную организацию Keep Fighting Foundation.

