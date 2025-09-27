Джанкарло Физикелла: «Никто не ожидал от «Ред Булл» такого скачка вперед, окончание сезона должно получиться крайне интересным»

Физикелла ждет интриги в борьбе за победу в чемпионате.

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла считает, что прогресс в «Ред Булл» в работе с болидом должен помочь Максу Ферстаппену вмешаться в борьбу за титул и навязать конкуренцию Оскару Пиастри и Ландо Норрису .

«На последних Гран-при Ферстаппен доминирует и в гонках, и в квалификациях. Никто не ожидал столь большого скачка вперед от «Ред Булл», Юки Цунода в последней гонке тоже добился хорошего результата.

«Ред Булл» явно движется в правильном направлении, им удалось найти очень хороший вариант с точки зрения баланса и настроек болида, который очень хорошо подходит стилю пилотажа Ферстаппена. Так что окончание сезона должно получиться крайне интересным», – рассказал Физикелла.

