5

Экс-пилот «Ф-1» Зурер о проблемах Хэмилтона: «Льюис похож на избалованного ребенка, который всегда выступал за рулем лучших болидов»

Зурер раскритиковал Хэмилтона за слабые выступления.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер поделился мнением о проблемах Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.

Зурер считает, что Хэмилтон в последние годы сдал и просто не может давать результат, когда в его распоряжении нет самой быстрой в пелотоне машины.

«Льюис Хэмилтон похож на избалованного ребенка, который всегда выступал за рулем лучших болидов. Если болид работает очень хорошо – Льюис побеждает, вопросов нет. Но как только он лишается лучшей в пелотоне машины, у него начинаются проблемы.

Его нельзя сравнивать с Фернандо Алонсо, который готов идти на компромиссы и выжимать максимум скорости из абсолютно любой машины.

Я не ожидал от Хэмилтона такого сезона. Я полагал, что благодаря своему опыту в гонках он будет блистать. Но этого не происходит. С другой стороны, в последние два года у Хэмилтона уже были проблемы, когда он выступал за «Мерседес» с Джорджем Расселлом. А в «Феррари» он получил супербыстрого напарника в лице Шарля Леклера», – рассказал Зурер.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: f1-insider
