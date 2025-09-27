«Пирелли» недовольна шинными тестами на «Муджелло»: «Из-за погоды было собрано мало данных»

В «Пирелли» сообщили, что собрали мало данных во время шинных тестов в Италии.

«Пирелли» признала, что в течение двухдневных шинных тестов на трассе «Муджелло» удалось собрать мало данных. В заездах принимали участие «Феррари » и «Хаас ».

Изначально производитель шин намеревался проверить самые жесткие комплекты для сезона-2026. Однако из-за дождя большую часть сессий пришлось провести на промежуточных и дождевых шинах.

«Погода нам не помогла. Жаль, ведь «Муджелло» – это не просто замечательная трасса, она еще очень требовательна к шинам. Было бы полезно провести здесь несколько стабильных отрезков, чтобы проверить жесткие комплекты.

Теперь нужно закончить анализ того небольшого количества данных, что мы собрали за эти два дня, и сопоставить их с данными с прошлых сессий, чтобы сделать необходимые выводы», – отметил гоночный директор «Пирелли».

Хэмилтон пропустит шинные тесты «Пирелли»

