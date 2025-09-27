  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Пирелли» недовольна шинными тестами на «Муджелло»: «Из-за погоды было собрано мало данных»
2

«Пирелли» недовольна шинными тестами на «Муджелло»: «Из-за погоды было собрано мало данных»

В «Пирелли» сообщили, что собрали мало данных во время шинных тестов в Италии.

«Пирелли» признала, что в течение двухдневных шинных тестов на трассе «Муджелло» удалось собрать мало данных. В заездах принимали участие «Феррари» и «Хаас».

Изначально производитель шин намеревался проверить самые жесткие комплекты для сезона-2026. Однако из-за дождя большую часть сессий пришлось провести на промежуточных и дождевых шинах.

«Погода нам не помогла. Жаль, ведь «Муджелло» – это не просто замечательная трасса, она еще очень требовательна к шинам. Было бы полезно провести здесь несколько стабильных отрезков, чтобы проверить жесткие комплекты.

Теперь нужно закончить анализ того небольшого количества данных, что мы собрали за эти два дня, и сопоставить их с данными с прошлых сессий, чтобы сделать необходимые выводы», – отметил гоночный директор «Пирелли».  

Хэмилтон пропустит шинные тесты «Пирелли»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
тесты Формула-1
Марио Изола
logoХаас
Пирелли
logoФормула-1
logoФеррари
Муджелло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Зурер о проблемах Хэмилтона: «Льюис похож на избалованного ребенка, который всегда выступал за рулем лучших болидов»
528 минут назад
Алекс Албон: «Сопереживаю Цуноде и стараюсь ему помочь»
154 минуты назад
Хэмилтон может повторить антирекорд Райкконена и Массы в «Феррари»
14сегодня, 15:34
Карлос Сайнс о том, как добирался до дома с Леклером после этапа в Баку: «Именно такие дни остаются в памяти»
сегодня, 15:27
Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» лучше без Хорнера. Мекьес – хороший лидер»
1сегодня, 14:58
Макс Ферстаппен: «Выиграть эту гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки – это фантастика»
3сегодня, 14:58
Джонатан Уитли о сравнении Ферстаппена и Бортолето: «Они оба обладают прекрасной рабочей этикой и любят гонки»
сегодня, 14:49
Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»
1сегодня, 14:22
Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3
38сегодня, 14:09
Флавио Бриаторе: «Алонсо всегда был командным игроком. Когда люди пишут, что с ним трудно работать – они несут чушь»
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
сегодня, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19