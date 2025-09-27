Джонатан Уитли о сравнении Ферстаппена и Бортолето: «Они оба обладают прекрасной рабочей этикой и любят гонки»

Уитли оценил сравнения Бортолето с Ферстаппеном.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли рассказал о том, что не стал бы сравнивать между собой Макса Ферстаппена и Габриэла Бортолето, при этом отметив, что у гонщиков действительно есть много общего.

«Мне всегда казалось трудным сравнивать гонщиков напрямую, ведь у каждого есть индивидуальные особенности. Что бы я сказал про них обоих? Что они от природы оба очень быстры. На самом деле, они почти каждую неделю гоняются друг с другом не только на Гран-при, но и в гоночных симуляторах. И они оба способны очень хорошо управлять болидом, при этом параллельно обдумывая ситуацию в гонке.

Макс в свое время прошел очень хорошую стажировку в «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз»), прежде чем попал в «Ред Булл». Я хорошо знаю его отца и его семью, мы знакомы много лет, я знаю Макса с самого его детства. В то время как с Габриэлом мы только познакомились. Но про него можно сказать то же самое [что и про Ферстаппена] – эти ребята настоящие гонщики и всегда ищут способы стать лучше.

Они оба обладают прекрасной рабочей этикой и оба любят гонки. И при первой же возможности оба гоняются либо где-то еще, кроме «Формулы-1», либо в гоночных симуляторах», – рассказал Уитли.

