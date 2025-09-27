Макс Ферстаппен: «Выиграть эту гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки – это фантастика»

Ферстаппен рад победе на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в четырехчасовой гонке NLS на «Нордшляйфе».

Ферстаппен и его напарник по экипажу Крис Лулэм, выступающие за рулем «Феррари» 296 GT3 собственной команды Макса, уверенно провели заезд. На финише их преимущество над вторым местом составило 24 секунды.

«Да, было здорово. Первые два отрезка прошли очень хорошо. Машина отлично работала на сухой трассе, об этом я знал еще с квалификации, мы не допускали серьезных ошибок. И понятно, что выиграть эту гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки – это фантастика.

Разумеется, я был бы очень рад в будущем выступить здесь в гонке «24 часа Нюрбургринга». Не знаю, когда именно это случится – в следующем году или чуть позже, – но понятно, что для этого нужно получить больше опыта выступлений на «Нордшляйфе». Это сто процентов. Так что я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем провести здесь больше гонок», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3