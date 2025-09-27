Карлос Сайнс о том, как добирался до дома с Леклером после этапа в Баку: «Именно такие дни остаются в памяти»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал то, как ему пришлось добираться до дома в Монако вместе с Шарлем Леклера после Гран-при Азербайджана.
Бывшие напарники в «Феррари» вместе улетели из Баку на частном самолете, но из-за плохой погоды вместо запланированной Ниццы были вынуждены приземлиться в Генуе. До дома им пришлось добираться на взятом напрокат автомобиле.
«Было довольно напряженно приземлиться в аэропорту так поздно. Пришлось арендовать фургон, запрыгнуть в него с сумками и отправиться домой – ехать пришлось еще пару часов.
Я об этом думал. Мы были очень раздражены, ведь хотели приземлиться в Ницце и за 20 минут доехать до дома, но потом ты думаешь об этом и понимаешь, что именно такие дни остаются в памяти.
Если бы мы приземлились в Ницце и, как обычно, за 20 минут доехали до дома на такси, то никогда бы не запомнили тот день. Когда становишься старше, то вспоминаешь именно такие небольшие приключения», – сказал Сайнс.
Леклер и Сайнс после гонки в Баку были вынуждены добираться домой в Монако на машине