Жак Вильнев: «Феррари» полностью растеряна. Она рискнула, начав сотрудничать с Хэмилтоном»

Вильнев объяснил, в чем проблема Хэмилтона и «Феррари».

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о трудностях «Феррари » и Льюиса Хэмилтона .

«Сейчас «Феррари» полностью растеряна – ей явно нужно какое-то направление. Льюис – крупная фигура. И Льюис, и «Феррари» рискнули, начав сотрудничать, ведь если команда не справляется, то из-за популярности и образа Льюиса ее проблемы увеличиваются.

Если что-то складывается хорошо или плохо, то эффект будет усиливаться из-за присутствия Льюиса. Когда гонки складываются плохо, когда сезон получается слабым, то все выглядит хуже, чем есть на самом деле – и наоборот», – отметил Вильнев.

