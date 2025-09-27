  • Спортс
  • Жак Вильнев: «Феррари» полностью растеряна. Она рискнула, начав сотрудничать с Хэмилтоном»
Жак Вильнев: «Феррари» полностью растеряна. Она рискнула, начав сотрудничать с Хэмилтоном»

Вильнев объяснил, в чем проблема Хэмилтона и «Феррари».

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о трудностях «Феррари» и Льюиса Хэмилтона.

«Сейчас «Феррари» полностью растеряна – ей явно нужно какое-то направление. Льюис – крупная фигура. И Льюис, и «Феррари» рискнули, начав сотрудничать, ведь если команда не справляется, то из-за популярности и образа Льюиса ее проблемы увеличиваются.

Если что-то складывается хорошо или плохо, то эффект будет усиливаться из-за присутствия Льюиса. Когда гонки складываются плохо, когда сезон получается слабым, то все выглядит хуже, чем есть на самом деле – и наоборот», – отметил Вильнев.  

Жак Вильнев: «Хэмилтон не хотел возвращать позицию Леклеру, потому что в командной тактике не было необходимости»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
