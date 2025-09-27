Флавио Бриаторе: «Алонсо всегда был командным игроком. Когда люди пишут, что с ним трудно работать – они несут чушь»

Бриаторе выступил в защиту Алонсо.

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе рассказал о том, что Фернандо Алонсо всегда был командным игроком, и что все истории о том, что с испанцем трудно работать, придумывают люди, которые не знают, о чем говорят.

«Порой люди пишут, что с Фернандо трудно работать. Это полная чушь. Я прихожу в полное замешательство каждый раз, когда слышу что-то подобное.

Фернандо всегда был командным игроком. Он всегда стремится добиться того, чтобы все в команде работали сообща. Доказательство тому – это работа команды «Астон Мартин».

У «Астон Мартин » сейчас не слишком конкурентоспособная машина, но Алонсо все равно не сбавляет обороты и выкладывается на максимуме. Он как ротвейлер – всегда готов, всегда агрессивен. Именно так он хочет побеждать», – рассказал Бриаторе.

