Жак Вильнев: «У «Мерседеса» нет других вариантов, а для Расселла нет другой команды. Это противостояние бессмысленно»

Вильнев высказался о задержке с контрактом Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о ситуации с переговорами по новому контракту между Джорджем Расселлом и «Мерседесом ».

Стороны пока так и не смогли прийти к соглашению. При этом Вильневу упрямство обеих сторон кажется бессмысленным, учитывая то, что в текущей ситуации уход Расселла из «Мерседеса» практически невозможен из-за отсутствия альтернативных вариантов.

«Джордж Расселл очень хорош. Среди всех гонщиков его можно назвать одним из самых стабильных – он постоянно добивается хороших результатов. Он здорово повзрослел и уже не допускает тех ошибок, что позволял себе раньше. В этом сезоне он выжимает максимум очков в каждой гонке с учетом возможностей команды и болида.

Судя по всему, в «Мерседесе» хотят оставить Расселла, но сам Джордж уже не так уверен. Поскольку он несколько раздражен тем, что переговоры так затянулись.

Но дело в том, что кого еще может подписать «Мерседес»? Никого другого просто нет. При этом для Расселла тоже нет варианта с другой командой. Так что это противостояние бессмысленно.

Ключевой момент в том, что все знают о ситуации Ферстаппена – и что через год он может уйти из «Ред Булл». Так что каждый пилот топ-команд, у кого нет контракта на сезон-2027, не может чувствовать себя в безопасности», – рассказал Вильнев.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?