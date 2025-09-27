  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «У «Мерседеса» нет других вариантов, а для Расселла нет другой команды. Это противостояние бессмысленно»
1

Жак Вильнев: «У «Мерседеса» нет других вариантов, а для Расселла нет другой команды. Это противостояние бессмысленно»

Вильнев высказался о задержке с контрактом Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о ситуации с переговорами по новому контракту между Джорджем Расселлом и «Мерседесом».

Стороны пока так и не смогли прийти к соглашению. При этом Вильневу упрямство обеих сторон кажется бессмысленным, учитывая то, что в текущей ситуации уход Расселла из «Мерседеса» практически невозможен из-за отсутствия альтернативных вариантов.

«Джордж Расселл очень хорош. Среди всех гонщиков его можно назвать одним из самых стабильных – он постоянно добивается хороших результатов. Он здорово повзрослел и уже не допускает тех ошибок, что позволял себе раньше. В этом сезоне он выжимает максимум очков в каждой гонке с учетом возможностей команды и болида.

Судя по всему, в «Мерседесе» хотят оставить Расселла, но сам Джордж уже не так уверен. Поскольку он несколько раздражен тем, что переговоры так затянулись.

Но дело в том, что кого еще может подписать «Мерседес»? Никого другого просто нет. При этом для Расселла тоже нет варианта с другой командой. Так что это противостояние бессмысленно.

Ключевой момент в том, что все знают о ситуации Ферстаппена – и что через год он может уйти из «Ред Булл». Так что каждый пилот топ-команд, у кого нет контракта на сезон-2027, не может чувствовать себя в безопасности», – рассказал Вильнев.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЖак Вильнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Стоимость топлива в «Ф-1» вырастет в 10 раз (AMuS)
9 минут назад
Джеймс Воулз о 3-м месте Сайнса в Баку: «Гиганты впереди «Уильямса» способны финишировать в топ-3 каждый уик-энд»
49 минут назад
Зак Браун о борьбе за титул между Норрисом и Пиастри: «Макларен» хотел бы не вмешиваться. Пусть победит сильнейший»
2сегодня, 10:55
Ландо Норрис: «Хотел бы попробовать себя в других гонка – в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге»
сегодня, 10:53
Фернандо Алонсо: «Ферстаппену нужно поучаствовать в «24 часах Ле-Мана»
7сегодня, 10:24
Йост Капито: «Ф-1» нужен один производитель двигателей – тогда можно будет перейти хоть на V8, хоть на V10»
5сегодня, 10:18
MotoGP. Мартин получил травму и пропустит Гран-при Японии
1сегодня, 09:46
Андреа Стелла: «Самый трудный уик-энд для «Макларена» – Баку или Лас-Вегас»
1сегодня, 09:45
Том Коронель о Ферстаппене: «Гонки на «Нордшляйфе» – это своего рода зависимость»
2сегодня, 09:33
Жак Вильнев: «Феррари» полностью растеряна. Она рискнула, начав сотрудничать с Хэмилтоном»
1сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
сегодня, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19