MotoGP. Мартин получил травму и пропустит Гран-при Японии

Мартин пропустит Гран-при Японии из-за травмы.

Пилот «Априлии» Хорхе Мартин не сможет выступить на Гран-при Японии. Испанец попал в аварию по ходу спринта и при падении с мотоцикла получил перелом ключицы.

Авария произошла на первом же круге спринта – Мартина сразу доставили в больницу, где у него был выявлен перелом со смещением. Из-за чего участие в воскресной гонке не представляется возможным.

