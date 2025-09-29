  • Спортс
  • «Мерседес» будет использовать клиентские команды для устранения неполадок с мотором в 2026-м (AMuS)
«Мерседес» будет использовать клиентские команды для устранения неполадок с мотором в 2026-м (AMuS)

«Мерседес» собирается воспользоваться своим положением в «Ф-1», сообщил AMuS.

С 2026 года в «Формуле-1» будут использоваться новые моторы, отличительная особенность которых заключается в распределении мощности – где 50% придется на электрическую составляющую.

По многочисленным слухам, двигатель «Мерседеса» считается потенциально самым мощным. Однако, как пишет AMuS, на данный момент инженеры все еще сталкиваются с большим количеством поломок – что тем не менее считается нормой (с мотором 2014 года было так же).

Как и в 2014-м, для решения проблем «Мерседес» собирается воспользоваться статусом поставщика, ведь, помимо заводской команды, немецкий мотор будут использовать еще три коллектива: «Макларен», «Уильямс» и «Альпин».

«Тогда [в 2014-м], у нас было явное преимущество. Мы позволяли клиентским командам проезжать больше и меньше использовали собственные двигатели. С большим количеством болидов и большим километражем удается быстрее обнаружить ошибки», – рассказал главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Motor und Sport
