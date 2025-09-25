Гюнтер Штайнер: «Думаю, некоторые люди в «Феррари» сожалеют о приглашении Хэмилтона»

В «Феррари» могут жалеть о приглашении Хэмилтона – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер предположил, что многие люди в «Феррари» могут сожалеть о решении заменить Карлоса Сайнса на Льюиса Хэмилтона .

«Думаю, некоторые люди в «Феррари » сожалеют о приглашении Хэмилтона. Очевидно, что в руководстве не могут чувствовать сожаления, ведь тем самым они бы признали, что сделали что-то не так, а этого делать нельзя. Особенно после того, как в Баку пилоты «Феррари» финишировали восьмым и девятым.

При этом Карлос Сайнс, теперь выступающий за «Уильямс», финишировал третьим. Так что я думаю, что в нынешней ситуации самое лучшее настроение сейчас у Сайнса.

С Сайнсом у «Феррари» не было бы всего этого давления со стороны из-за того, что Льюис выступает не на своем уровне. Они бы не отвлекались на подобные вещи. Вместо этого команда была бы сосредоточена на гонках, на стремлении улучшить болид. Вместо этого они постоянно пытаются выяснить, что именно Хэмилтону не нравится в болиде.

В случае с Карлосом «Феррари» получала известную величину. И Карлос давал результат. В то время как Льюис…не поймите неправильно, я очень уважаю Льюиса, но с учетом того, какое беспокойство он вносит в команде, возникает вопрос – а точно ли в это стоит вкладываться? Возможно, что нет.

Да и с точки зрения денег – уверен, зарплата Льюиса намного выше, чем у Сайнса», – рассказал Штайнер.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?