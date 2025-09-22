Андреа Стелла: «Макларену» нужно улучшить пит-стопы»

В «Макларене» обозначили проблему, с которой собираются разобраться.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил, что команде нужно улучшить работу на пит-стопах.

За последние две гонки было допущено две ошибки во время остановок Ландо Норриса.

«Нам нужно сконцентрировать усилия на том, чтобы улучшить пит-стопы. За их счет можно отыграть очень важное количество времени, а мы как раз увидели, что борьба в гонках становится все плотнее и плотнее.

Так что пит-стопы теперь играют все большую роль. Нам нужно улучшить качество их исполнения – как для оставшейся части сезона, так и для будущего. Также нужно заняться оборудованием, чтобы механикам было проще работать», – подчеркнул Стелла.

