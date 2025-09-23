Макс Ферстаппен: «Ред Булл» стал лучше понимать болид»

Ферстаппен высказался о прогрессе «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » поделился впечатлениями от победы на Гран-при Азербайджана .

«Джордж [Расселл] тоже был быстр. Думаю, мне удалось создать отрыв в начале гонки. Я стартовал впереди и набрал темп на первых кругах. В Баку нелегко стабильно ехать на пределе – из-за ветра и из-за того, что большую часть круга ты проводишь входя в повороты, самую рискованную часть трассы.

Если чуть ошибешься, то окажешься в стене. Так что найти предел трудно. Моя машина хорошо работала, с износом шин тоже все было в порядке. Мы хорошо справились, какой у нас был отрыв? Где-то 14 секунд. Последние две гонки получились потрясающими.

Думаю, наш прогресс связан с тем, что за последние недели мы стали лучше понимать болид. Но мы отлично выступили на двух похожих трассах с низких уровнем прижимной силы. Нужно подождать следующих гонок, чтобы понять, как мы выступим при высоком уровне прижимной силы», – отметил Ферстаппен .

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

