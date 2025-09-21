1

Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»

Ферстаппен ответил на вопрос о возможности выиграть титул в 2025-м.

Пилот «Ред Булл» оценил свои шансы победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за титул в текущем сезоне.

После победы на Гран-при Азербайджана нидерландец сократил отставание от лидера личного зачета до 69 очков.

«Я не полагаюсь на надежду. Впереди еще семь этапов, а 69 очков это много. Так что я особо не думаю об этом. Просто двигаюсь от гонки к гонке. Я так делаю на протяжении всего сезона. Стараюсь выжимать максимум из наших возможностей, набирать как можно больше очков. После Абу-Даби посмотрим», – сказал Ферстаппен.   

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»
2 минуты назад
Джордж Расселл: «Сайнс провел потрясающую гонку – мне пришлось выложиться на максимуме, чтобы хотя бы попробовать его опередить»
2 минуты назад
Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
10 минут назад
Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»
522 минуты назад
Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
223 минуты назад
Пьер Гасли: «Альпин» не сможет сходу отыграть полсекунды»
48 минут назад
Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»
454 минуты назад
Гельмут Марко: «Все четверо гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» превосходно провели гонку»
4сегодня, 15:41
Карлос Сайнс: «Подиум – именно то, что было нужно мне и «Уильямсу». Мы на верном пути»
сегодня, 15:39
Юки Цунода: «Для «Ред Булл» самым важным было оказаться впереди «Макларена»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото