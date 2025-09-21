Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»

Ферстаппен ответил на вопрос о возможности выиграть титул в 2025-м.

Пилот «Ред Булл » оценил свои шансы победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за титул в текущем сезоне.

После победы на Гран-при Азербайджана нидерландец сократил отставание от лидера личного зачета до 69 очков.

«Я не полагаюсь на надежду. Впереди еще семь этапов, а 69 очков это много. Так что я особо не думаю об этом. Просто двигаюсь от гонки к гонке. Я так делаю на протяжении всего сезона. Стараюсь выжимать максимум из наших возможностей, набирать как можно больше очков. После Абу-Даби посмотрим», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

