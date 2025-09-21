Пьер Гасли: «Альпин» не сможет сходу отыграть полсекунды»

Гасли отметил, что «Альпин» может добиться прогресса.

Пилот «Альпин » прокомментировал 18-е место на Гран-при Азербайджана.

«На данный момент темпа у нас нет, отчего жизнь проще не становится. Мы знали, что этот уик-энд будет полон трудностей. Длинные прямые – это проблема для нас, мы никогда не были эффективны на них. Думаю, местами мы справляемся не лучшим образом.

В целом последние 4-5 уик-эндов были трудными. Мы с командой хотим попытаться улучшить ситуацию – но этот уик-энд определенно прошел не очень хорошо.

Важно работать над тем, что мы можем улучшить в краткосрочной перспективе, но мы не сможем сходу отыграть полсекунды. Думаю, мы понимаем, что работает, а что нет. Уверен, мы можем улучшить пару мелочей», – сказал Гасли .

