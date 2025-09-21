Фернандо Алонсо: «Знал, что «Астон Мартин» окажется последним по темпу. То же самое будет в Лас-Вегасе и Мехико»

Алонсо смирился с проблемами «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал 15-е место на Гран-при Азербайджана, где стартовал 11-м.

В начале заезда Алонсо, как и Оскар Пиастри, получил 5-секундный штраф за фальстарт.

«У нас не было темпа. Мы были последними по темпу в пелотоне и боролись с «Альпин». Мы финишировали на 15-м и 17-м месте – по крайней мере я хотя бы 15-й из двух болидов «Астон Мартин».

Я среагировал на движение Пиастри – и это уничтожило мой старт. Но это ничего не изменило. Ведь ничего не произошло. Условия в гонке были идеальными: никакой машины безопасности или чего-то в этом духе.

Я привык. Когда я стартую впереди, то случается все возможное – и я откатываюсь назад. Когда я стартую позади и машина работает не лучшим образом, то, что ж, мы просто проезжаем 51 круг в конце пелотона.

Мы знали, что будем последними. То же самое будет в Лас-Вегасе и Мехико. В этих трех гонках мы худшие по темпу, так что попробуем побыстрее с ними разобраться, избежав проблем», – отметил Алонсо .

