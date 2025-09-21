Карлос Сайнс: «Когда надеваю шлем, то неважно, кто впереди меня – всегда готовлюсь к борьбе»
Сайнс рассчитывает побороться на старте гонки в Баку.
Пилот «Уильямса» поделился ожиданиям от Гран-при Азербайджана, где стартует вторым.
«Когда я надеваю шлем и начинаю гонку, то неважно, кто впереди меня, какая у них ситуация и машина – всегда готовлюсь к борьбе. И именно так я настроен перед сегодняшним стартом и первыми кругами гонки.
Вероятно, после первого круга реальность даст о себе знать – и придется осознать, что темп машины недостаточно хорош, чтобы сдержать «Ред Булл», «Макларен» или «Феррари».
Но посмотрим. Мне кажется, у нас приличный болид», – отметил Сайнс.
«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости