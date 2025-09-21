Карлос Сайнс: «Когда надеваю шлем, то неважно, кто впереди меня – всегда готовлюсь к борьбе»

Сайнс рассчитывает побороться на старте гонки в Баку.

Пилот «Уильямса » поделился ожиданиям от Гран-при Азербайджана , где стартует вторым.

«Когда я надеваю шлем и начинаю гонку, то неважно, кто впереди меня, какая у них ситуация и машина – всегда готовлюсь к борьбе. И именно так я настроен перед сегодняшним стартом и первыми кругами гонки.

Вероятно, после первого круга реальность даст о себе знать – и придется осознать, что темп машины недостаточно хорош, чтобы сдержать «Ред Булл», «Макларен» или «Феррари».

Но посмотрим. Мне кажется, у нас приличный болид», – отметил Сайнс .

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

