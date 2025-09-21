  • Спортс
0

Гельмут Марко: «Именно Ферстаппен решил, какие шины использовать в квалификации»

В «Ред Булл» прокомментировали поул Ферстаппена в Баку.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о поуле Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

«Квалификация очень часто прерывалась, было много желтых и красных флагов. В конце концов именно Макс решил, какой тип шин использовать.

Сперва я подумал, что можно было проехать финальную попытку на «медиуме», но «софт» оказался правильным выбором – хотя, по нашим расчетам, эти шины не были быстрыми», – отметил Марко.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Азербайджана
