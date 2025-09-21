Гельмут Марко: «Именно Ферстаппен решил, какие шины использовать в квалификации»

В «Ред Булл» прокомментировали поул Ферстаппена в Баку.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказался о поуле Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана .

«Квалификация очень часто прерывалась, было много желтых и красных флагов. В конце концов именно Макс решил, какой тип шин использовать.

Сперва я подумал, что можно было проехать финальную попытку на «медиуме», но «софт» оказался правильным выбором – хотя, по нашим расчетам, эти шины не были быстрыми», – отметил Марко.

