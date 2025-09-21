0

«Идиот, идиот! Не могу поверить, #####». Изак Аджар о 8-м месте по радио

Аджар нецензурно отреагировал на результат в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар стал восьмым в квалификации к Гран-при Азербайджана, в то время как его напарник Лиам Лоусон занял третье место.

Изак ехал на равных с Лиамом до 16-го поворота, где допустил ошибку.

«#####!» – воскликнул француз уже на выезде из поворота и начал бить по рулю.

На круге возвращения Аджар сообщил:

«Я полный идиот. Что это за фигня?»

«Мне жаль, Изак. Ты много отыгрывал во втором секторе», – отреагировал гоночный инженер Пьер Амлен.

«Знаю. И я знаю, что оставил ###### запас, когда въезжал в поворот, а ветер просто продолжал толкать меня вперед – не могу поверить, #####.

Я мне делаю правильно, кроме последнего ####### поребрика. Идиот, идиот!» – ответил гонщик.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

Михаил Ширяев
RaceFans
logoЛиам Лоусон
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
брань
