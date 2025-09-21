«Макларен» заменил шасси на болиде Пиастри после квалификации к Гран-при Азербайджана

«Макларен» заменил Пиастри шасси перед гонкой в Баку.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Азербайджана . В связи с этим команде пришлось заменить ему шасси.

При этом Пиастри не отправится стартовать с пит-лейн, сохранив место на решетке, поскольку «Макларен» установил идентичную версию.

Таким же образом поступили в «Альпин », поменяв шасси Франко Колапинто .

