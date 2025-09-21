«Макларен» заменил шасси на болиде Пиастри после квалификации к Гран-при Азербайджана
«Макларен» заменил Пиастри шасси перед гонкой в Баку.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Азербайджана. В связи с этим команде пришлось заменить ему шасси.
При этом Пиастри не отправится стартовать с пит-лейн, сохранив место на решетке, поскольку «Макларен» установил идентичную версию.
Таким же образом поступили в «Альпин», поменяв шасси Франко Колапинто.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
