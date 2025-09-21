Макс Ферстаппен: «Пропустил всю гонку GT3, ведь квалификация шла слишком долго. Я очень злился»

Ферстаппен рассказал, чем ему не понравилась квалификация в Баку.

Пилот «Ред Булл » сказал, что во время квалификации к Гран-при Азербайджану чувствовал себя недовольным.

Сессия продлилась почти два часа, из-за чего Ферстаппен пропустил гонку в Валенсии серии GT World Challenge – где участвовала и в итоге победила его команда «Ферстаппен Рейсинг».

«Я очень злился из-за того, что пропустил всю гонку, ведь квалификация в «Ф-1» шла слишком долго. Но когда, выбравшись из машины, я взял телефон и увидел результат, все снова было в порядке.

То, что им удалось выиграть гонку, впечатляет. Конечно, им все еще предстоит многому научиться – это можно было понять по квалификации в субботу утром. После мы поговорили об этом до гонки. Они добились отличного результата. Конечно, я горжусь», – поделился Макс .

