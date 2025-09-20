Гельмут Марко о поуле Ферстаппена: «Шансы на победу в гонке хорошие»
«Ред Булл» рассчитывает на победу Ферстаппена в Баку.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана после квалификации, которую выиграл Макс Ферстаппен.
«Мы уже вчера видели, что на длинных отрезках также способны сражаться среди лидеров.
[Стратегия на гонку] немного сбилась, поскольку мы использовали больше шин, чем планировалось. Но я все равно считаю, что шансы хорошие.
Рывок к первому повороту относительно короткий, и нет риска, что тебя обгонят из-за слипстрима. Нужен хороший старт, тогда мы окажемся в выгодном положении», – подчеркнул босс в эфире немецкого Sky.
Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
