Гельмут Марко о поуле Ферстаппена: «Шансы на победу в гонке хорошие»

«Ред Булл» рассчитывает на победу Ферстаппена в Баку.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана после квалификации, которую выиграл Макс Ферстаппен .

«Мы уже вчера видели, что на длинных отрезках также способны сражаться среди лидеров.

[Стратегия на гонку] немного сбилась, поскольку мы использовали больше шин, чем планировалось. Но я все равно считаю, что шансы хорошие.

Рывок к первому повороту относительно короткий, и нет риска, что тебя обгонят из-за слипстрима. Нужен хороший старт, тогда мы окажемся в выгодном положении», – подчеркнул босс в эфире немецкого Sky.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м