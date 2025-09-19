Лиам Лоусон: «Осознал, что моя цель – побеждать. И неважно, в какой команде»
Лоусон допустил, что покинет систему «Ред Булл».
Пилот «Рейсинг Буллз» высказался о своем будущем в «Формуле-1».
«Надеюсь, в следующих гонках что-то прояснится. Сейчас трудно понять. Здесь каждый преследует свою мечту. Первая цель – это попасть в «Ф-1». Но мы все приходим сюда, чтобы постараться выиграть.
Я провел много времени – особенно после того, как стал юниором «Ред Булл» в 17 лет, – чтобы найти способ попасть в основную команду «Ред Булл», где я видел свое будущее. Не то чтобы я забыл, зачем всем этим занимаюсь, но именно это стало моей целью.
Сейчас мне проще осознать, что моей целью всегда было побеждать – и не так важно, в какой команде», – сказал Лоусон.
Лиам Лоусон: «В данный момент моей главной целью является сохранение места в «Рейсинг Буллз»
