Лиам Лоусон: «В данный момент моей главной целью является сохранение места в «Рейсинг Буллз»

Лоусон надеется остаться в «Рейсинг Буллз».

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, что надеется продлить свой контракт и продолжить выступать за команду в следующем сезоне.

Считается, что Изак Аджар в 2026 году должен перейти в «Ред Булл», а в «Рейсинг Буллз» одно из мест займет Арвид Линдблад . В то время как на место за рулем второй машины претендуют как Лоусон, так и Юки Цунода .

«Для нас [гонщиков] главное – выступать в «Формуле-1». Так что в данный момент моей главной целью является сохранение места в команде.

В данный момент основные обсуждения ведутся вокруг «Ред Булл» того, что я бы хотел сохранить свое текущее место в «Рейсинг Буллз ». Ведь места в большинстве других команд уже в любом случае заняты», – рассказал Лоусон.

