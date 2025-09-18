Лиам Лоусон: «В данный момент моей главной целью является сохранение места в «Рейсинг Буллз»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, что надеется продлить свой контракт и продолжить выступать за команду в следующем сезоне.
Считается, что Изак Аджар в 2026 году должен перейти в «Ред Булл», а в «Рейсинг Буллз» одно из мест займет Арвид Линдблад. В то время как на место за рулем второй машины претендуют как Лоусон, так и Юки Цунода.
«Для нас [гонщиков] главное – выступать в «Формуле-1». Так что в данный момент моей главной целью является сохранение места в команде.
В данный момент основные обсуждения ведутся вокруг «Ред Булл» того, что я бы хотел сохранить свое текущее место в «Рейсинг Буллз». Ведь места в большинстве других команд уже в любом случае заняты», – рассказал Лоусон.
