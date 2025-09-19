Фанаты поприветствовали Ферстаппена на Гран-при Азербайджана баннером с надписью: «Франц Херман»
Ферстаппена поддержали необычным образом в Баку.
В трансляцию второй практики Гран-при Азербайджана попали фанаты Макса Ферстаппена с красочным баннером.
Под изображением четырехкратного чемпиона расположилась надпись: «Франц Херман».
Под этим псевдонимом Ферстаппен выступил на майских тестах на «Нордшляйфе».
Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
