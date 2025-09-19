Фанаты поприветствовали Ферстаппена на Гран-при Азербайджана баннером с надписью: «Франц Херман»

Ферстаппена поддержали необычным образом в Баку.

В трансляцию второй практики Гран-при Азербайджана попали фанаты Макса Ферстаппена с красочным баннером.

Под изображением четырехкратного чемпиона расположилась надпись: «Франц Херман».

Под этим псевдонимом Ферстаппен выступил на майских тестах на «Нордшляйфе».

