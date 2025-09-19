  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелли: «Основная задача – для начала чисто провести все практики в Баку»
Андреа Кими Антонелли: «Основная задача – для начала чисто провести все практики в Баку»

Антонелли хочет чисто провести уик-энд в Баку.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что постарается как можно лучше подготовиться к Гран-при Азербайджана, максимально чисто отработав на свободных заездах.

«Основная задача – для начала чисто провести все практики. Потому что в Монце я очень рано выбыл из второй практики и в итоге вообще не потренировался на длинной дистанции.

В результате в гонку я отправился практически вслепую, вообще не чувствуя поведение машины с полными баками.

Так что основная цель на все тренировки – проехать как можно больше кругов, а затем хорошо сделать свою работу в квалификации и в гонке», – рассказал Антонелли.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Италии
