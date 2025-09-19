3

Юки Цунода: «Возможно, мои трудности в «Ред Булл» нельзя объяснить»

Цунода допустил, что его проблемы в «Ред Булл» необъяснимы.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал свои трудности в «Ред Булл».

«В Монце у нас были неидеальные настройки. Я был доволен балансом – но по какой-то причине шины очень быстро уходили. Мы пытались разобраться в этом вплоть до третьей практики, но ничего не обнаружили. Так что пришлось изменить баланс – и из-за этого болид потерял значительную часть темпа.

Мне чего-то не хватает на длинных отрезках. Нужно сконцентрироваться на этом и понять, в чем заключается основная проблема, которая ограничивает меня. Возможно, есть что-то, что нельзя объяснить – но я многое пробую, чтобы заставить машину работать», – сказал Цунода.  

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЮки Цунода
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эндрю Шовлин: «В первой части сезона Антонелли выступал намного лучше, чем ожидалось»
4 минуты назад
Хэмилтон продал свою коллекцию автомобилей – она оценивалась примерно в $17,5 млн
10 минут назад
28-летняя гонщица Виллар объявила о выдвижении на пост президента ФИА
116 минут назад
Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл квалификацию, Данн – 5-й, Линдблад – 17-й
25 минут назад
Лиам Лоусон об отмене штрафы Сайнса: «Для меня это всегда был гоночный инцидент»
31 минуту назад
Джеймс Воулз: «В «Ф-1» 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что будет еще несколько столкновений»
34 минуты назад
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
1239 минут назад
Фернандо Алонсо о поломке в Монце: «Один шанс на 10 миллионов. Надеюсь, в ближайших 10 миллионах гонок это не повторится»
455 минут назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
2сегодня, 10:30
Николас Томбасис: «Неоднозначная трактовка правил станет самоубийством для команд. В ФИА нулевая терпимость к скрытым лазейкам»
1сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото