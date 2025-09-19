Юки Цунода: «Возможно, мои трудности в «Ред Булл» нельзя объяснить»

Цунода допустил, что его проблемы в «Ред Булл» необъяснимы.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал свои трудности в «Ред Булл».

«В Монце у нас были неидеальные настройки. Я был доволен балансом – но по какой-то причине шины очень быстро уходили. Мы пытались разобраться в этом вплоть до третьей практики, но ничего не обнаружили. Так что пришлось изменить баланс – и из-за этого болид потерял значительную часть темпа.

Мне чего-то не хватает на длинных отрезках. Нужно сконцентрироваться на этом и понять, в чем заключается основная проблема, которая ограничивает меня. Возможно, есть что-то, что нельзя объяснить – но я многое пробую, чтобы заставить машину работать», – сказал Цунода .

