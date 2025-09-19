Оливер Бермэн о выступлении Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Надеюсь, что достигну такого же уровня»

Бермэн рассказал об опыте на «Нордшляйфе».

Пилот «Хааса » поделился впечатлениями от участия Макса Ферстаппена в гонке на выносливость на «Нордшляйфе».

«Я не следил за этим пристально, но видел статьи и прочие новости. Это невероятно. Наверное, он лучший пилот, которого мы когда-либо видел. Тот факт, что он смог показаться на «Нордшляйфе», поражает. Всем, кто увлечен автоспортом, очень приятно наблюдать подобное.

Надеюсь, однажды я достигну такого уровня, что смогу делать так же, как Макс: управлять чем только захочу со всей страстью.

Я тоже проезжал круг [по «Нюрбургрингу »] со своим отцом, когда выступал на конфигурации для Гран-при в рамках немецкой «Ф-4». Это было во времена ковида. У нас был семейный внедорожник, на котором мы приехали из Великобритании – «Ауди» Q7. Мне было около 15 лет, так что я не мог водить, поэтому был штурманом.

Там можно было купить право проехать один или три круга. По-моему, мы купили три. Один мы проехали вместе с моей мамой на заднем сидении. Я сидел спереди и говорил отцу, к какому повороту мы приближаемся: я знал трассу, а он был за рулем. Я говорил ему: «Здесь ровно, а тут подъем».

Мама кричала на протяжении всего круга. После того как она вышла из машины, мы вернулись и проехали чуть быстрее. В конце круга мы остановились: из суппортов начала вытекать тормозная жидкость, что было не очень здорово. Мы решили не проезжать последний круг, так как на следующий день нам нужно было еще доехать до школы на машине», – рассказал Бермэн .

